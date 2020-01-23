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В Україні рівень зайнятості населення зріс до 58%

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 січня. УНН. В Україні за 9 місяців 2019 року кількість зайнятого населення у віці 15-70 років зросла на 219 тисяч осіб і становить 58,3%. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного центру зайнятості.

В Україні рівень зайнятості населення зріс до 58%

"Ситуація на ринку праці характеризується позитивною динамікою. Зокрема, за останніми оприлюдненими даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років за 9 місяців 2019 року, у порівнянні відповідним періодом 2018 року, зросла на 219 тисяч осіб та становила 16,6 млн осіб. Рівень зайнятості зріс з 57,2% до 58,3%", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що в 2019 році 829 тисяч громадян отримали роботу через центри зайнятості.

Нагадаємо, рівень зайнятості серед ветеранів складає 67%.

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