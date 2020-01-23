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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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В Украине уровень занятости населения вырос до 58%

Киев • УНН

 • 22167 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине за 9 месяцев 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет выросло на 219 тысяч человек и составляет 58,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.

В Украине уровень занятости населения вырос до 58%

"Ситуация на рынке труда характеризуется положительной динамикой. В частности, по последним обнародованным данным Государственной службы статистики Украины, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет за 9 месяцев 2019 года, по сравнению соответствующим периодом 2018 года, выросло на 219 тысяч человек и составило 16,6 млн человек. Уровень занятости вырос с 57,2% до 58,3%", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2019 году 829 тысяч граждан получили работу через центры занятости.

Напомним, уровень занятости среди ветеранов составляет 67%.

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