В Украине уровень занятости населения вырос до 58%
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. В Украине за 9 месяцев 2019 года количество занятого населения в возрасте 15-70 лет выросло на 219 тысяч человек и составляет 58,3%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Государственного центра занятости.
"Ситуация на рынке труда характеризуется положительной динамикой. В частности, по последним обнародованным данным Государственной службы статистики Украины, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет за 9 месяцев 2019 года, по сравнению соответствующим периодом 2018 года, выросло на 219 тысяч человек и составило 16,6 млн человек. Уровень занятости вырос с 57,2% до 58,3%", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в 2019 году 829 тысяч граждан получили работу через центры занятости.
Напомним, уровень занятости среди ветеранов составляет 67%.