В Україні рівень смертності від COVID-19 вдвічі менший, ніж у Польщі - Соколовська

“Я сьогодні вкотре пересвідчуюся, що нам є чим і ким пишатися, і що наші спільні зусилля і єдність в боротьбі з коронавірусною інфекцією - вони приносять свої результати. Сьогодні в Україні десь в 20 разів менше випадків захворювання, ніж в Іспанії і в 12 разів менше, ніж в Росії. І навіть якщо ми говоримо про те, що не всі випадки зафіксовані, то рівень смертності, наприклад, якщо порівнювати з Польщею, де порівняні цифри захворюваності, в нас вдвічі менший”, - сказала Юлія Соколовська.

Вона зазначила, що такого результату вдалося досягнути, оскільки вчасно запровадили карантинні заходи і забезпечили лікарні засобами індивідуального захисту і обладнанням.

Нагадаємо, в Україну прибув літак "Мрія" з гуманітарним вантажем з КНР.