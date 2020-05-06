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В Украине уровень смертности от COVID-19 вдвое меньше, чем в Польше - Соколовская

Киев • УНН

 • 17895 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. В Украине уровень смертности от COVID-19 в два раза меньше, чем в Польше, где зафиксировано подобное количество больных. Об этом сказала заместитель руководителя Офиса Президента Юлия Соколовская во время брифинга с церемонии встречи гуманитарной помощи с КНР, передает корреспондент УНН.

В Украине уровень смертности от COVID-19 вдвое меньше, чем в Польше - Соколовская

"Я сегодня еще раз убеждаюсь, что нам есть чем и кем гордиться, и что наши совместные усилия и единство в борьбе с коронавирусной инфекцией - они приносят свои результаты. Сегодня в Украине где-то в 20 раз меньше случаев заболевания, чем в Испании и в 12 раз меньше, чем в России. И даже если мы говорим о том, что не все случаи зафиксированы, то уровень смертности, например, если сравнивать с Польшей, где сравнительны цифры заболеваемости, у нас вдвое меньше", - сказала Юлия Соколовская.

Она отметила, что такого результата удалось достичь, поскольку вовремя ввели карантинные меры и обеспечили больницы средствами индивидуальной защиты и оборудованием.

Напомним, в Украину прибыл самолет "Мрия" с гуманитарным грузом из КНР.

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