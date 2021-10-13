В Україні рекордна захворюваність на COVID-19 серед дітей за весь час пандемії - учені

Цитата:

“Захворюваність серед дітей є найвищою за весь час пандемії, а інтенсивність їх госпіталізації наближається до абсолютних максимумів”, — відзначають учені.

Деталі

Окрім того, повідомляється, що найзагрозливішою, з погляду доступності обладнаного ліжкового фонду в лікарнях і показників смертності, є ситуація у Запорізькій, Одеській, Луганській, Чернівецькій, Житомирській та Харківській областях.

У деяких областях кількість зайнятих ліжок уже перевищила максимуми обох попередніх хвиль.

Доповнення

У НАН повідомляли, що в Україні до кінця жовтня кількість нових випадків COVID-19 може перевищити 20 тис. Наразі поточна осіння хвиля вже перевищила торішню.

В Україні зафіксовано вже 2,57 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 12 жовтня, — 16,3 тисячі, лише трохи менше, ніж осінній антирекорд, встановлений минулого тижня. Госпіталізовано за добу при цьому 4,9 тисячі осіб, більше ніж подвоєння проти показника днем раніше. Із захворілих за минулу добу дітей — 1 588.