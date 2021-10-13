В Украине рекордная заболеваемость COVID-19 среди детей за все время пандемии - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. В Украине на сегодня заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии COVID-19. Об этом говорится в прогнозе развития эпидемии COVID-19 в Украине на 13-26 октября 2021 года, который обнародован на сайте НАН Украины, сообщает УНН.
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"Заболеваемость среди детей является самой высокой за все время пандемии, а интенсивность их госпитализации приближается к абсолютным максимумам", - отмечают ученые.
Детали
Кроме того, сообщается, что угрожающей, с точки зрения доступности оборудованного коечного фонда в больницах и показателей смертности, ситуация в Запорожской, Одесской, Луганской, Черновицкой, Житомирской и Харьковской областях.
В некоторых областях количество занятых коек уже превысило максимумы обоих предыдущих волн.
Дополнение
В НАН сообщали, что в Украине до конца октября количество новых случаев COVID-19 может превысить 20 тыс. Сейчас текущая осенняя волна уже превысила прошлогоднюю.
В Украине зафиксировано уже 2,57 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 12 октября, - 16,3 тысячи, лишь немногим меньше, чем осенний антирекорд, установленный на прошлой неделе. Госпитализировано за сутки при этом 4,9 тысячи человек, более чем удвоение против показателя днем ранее. Из заболевших за минувшие сутки детей - 1588.