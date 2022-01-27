В Україні прогнозують понад 60-70 тис. випадків COVID-19 за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Україні протягом наступних 2-3 тижнів кількість хворих на COVID-19 буде перевищувати 60-70 тис. на добу. Таку думку висловив голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, передає кореспондент УНН.
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“Ми розуміємо, що наступні 2-3 тижні ми будемо мати понад 60-70 тис. захворілих за добу в Україні”, — сказав Радуцький.
Деталі
За його словами, попри те, що в Україні фіксують понад 30 тис. нових випадків, наразі заповнено не більше ніж 30% ліжок з киснем.
Також Радуцький розповів, що на сьогодні “Омікрон” найбільше вражає дітей.
“На сьогодні в цілому по країні вже зайнято понад 70% ліжок для дітей з коронавірусом”, — сказав він.
Доповнення
В Україні зафіксовано вже 3,94 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 26 січня, — понад 32 тисячі, найбільше значення з початку січня та новий антирекорд з початку зими в цілому.
У МОЗ заявили, що в Україні розпочався новий спалах епідемії коронавірусу.