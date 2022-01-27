В Украине прогнозируют более 60-70 тыс. случаев COVID-19 в сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Украине в течение следующих 2-3 недель количество больных COVID-19 будет превышать 60-70 тыс. в сутки. Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, передает корреспондент УНН.
Цитата
“Мы понимаем, что следующие 2-3 недели мы будем иметь более 60-70 тыс. заболевших за сутки в Украине”, — сказал Радуцкий.
Детали
По его словам, несмотря на то, что в Украине фиксируют более 30 тыс. новых случаев, пока заполнено не больше чем 30% коек с кислородом.
Также Радуцкий рассказал, что на сегодня “Омикрон” больше всего поражает детей.
“На сегодня в целом по стране уже занято более 70% коек для детей с коронавирусом”, — сказал он.
Дополнение
В Украине зафиксировано уже 3,94 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 26 января, — более 32 тысяч, наибольшее значение с начала января и новый антирекорд с начала зимы в целом.
В Минздраве заявили, что в Украине начался новый виток эпидемии коронавируса.