Викрито контрабанду наркотиків до РФ та Криму

Так, прикордонні оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі співробітниками ГУ СБУ в АР Крим викрили злочинну схему по виготовленню, зберіганню та подальшому переправленню до Російської Федерації наркотичних засобів, у тому числі і до анексованого півострова через Керченський міст.

Правоохоронці провели низку обшуків в Полтавській, Дніпропетровській та Сумській областях.

За результатами обшуків, в одному з міст Полтавської області в жилих та нежилих приміщеннях, а також на приватних ділянках спільна група виявила загалом більше 5 тисяч кущів рослин, схожих на коноплю, майже 10 кг вже готового до вживання канабісу, а також обладнання для вирощування рослин, мобільні телефони, флеш-носії тощо. Виявлено осіб, які займалися культивацією та охороною місць незаконного вирощування рослин загальною площею близько 2 гектарів.

Крім того, в Дніпропетровській області правоохоронці виявили інших громадян, які є фігурантами справи.

А в місті Суми правоохоронці виявили особу, у якої знайшли майже 2 кг канабісу. Дана особа виступала посередником в організації переправлення наркотичного засобу через державний кордон України до Російської Федерації.

У діях фігурантів справи вбачаються ознаки злочину, передбаченого статтею 305 Кримінального кодексу України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). На даний час проводяться слідчі дії та необхідні експертизи.

Нагадаємо, на Буковині виявили понад 9 тисяч кущів конопель.