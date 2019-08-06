Разоблачена контрабанда наркотиков в РФ и Крым

Так, пограничные оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками ГУ СБУ в АР Крым разоблачили преступную схему по изготовлению, хранению и последующей переправки в Российскую Федерацию наркотических средств, в том числе и в аннексированный полуостров через Керченский мост.

Правохранители провели ряд обысков в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

По результатам обысков, в одном из городов Полтавской области в жилых и нежилых помещениях, а также на частных участках, совместная группа обнаружила в общей сложности более 5000 кустов растений, похожих на коноплю, почти 10 кг уже готового к употреблению каннабиса, а также оборудования для выращивания растений, мобильные телефоны, флэш-носители и тому подобное. Выявлены лица, которые занимались культивацией и охраной мест незаконного выращивания растений общей площадью около 2 гектаров.

Кроме того, в Днепропетровской области правохранители обнаружили других граждан, которые являются фигурантами дела.

А в городе Сумы правоохранители обнаружили человека, у которого нашли почти 2 кг каннабиса. Данное лицо выступало посредником в организации переправки наркотического средства через государственную границу Украины в Российскую Федерацию.

В действиях фигурантов дела усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 305 Уголовного кодекса Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). В настоящее время проводятся следственные действия и необходимые экспертизы.

Напомним, на Буковине обнаружили более 9000 кустов конопли.