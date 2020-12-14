"Місце, де зупинився час": в Україні презентували проморолик про туристичний Чорнобиль

"14 грудня до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС представляємо третій соціальний відеоролик "Мандруй Україною. Чорнобиль". Чорнобильська зона відчуження - це місце, де зупинився час. Де варто побувати кожному та подумати про сенс життя. Щоб потім побачити, як відроджується природа на руїні, зробленій цивілізацією. Тут ви можете побути наодинці із собою та світом, осягнути те, що зазвичай ховається за сірою буденністю. Проект "Мандруй Україною" - перша масштабна промокампанія, яка орієнтована на розвиток внутрішнього туризму в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їхня мета - заохотити українців до подорожей рідною країною, зробити це модним трендом.

"Тут йдеться не лише про відпочинок, а й про пізнання історії та культури України. Проект реалізується на волонтерських засадах за участі держави, місцевої влади, бізнесу та креативних індустрій. Щиро дякуємо ONUKA за пісню "Місто" та увагу до цієї теми. Окрема подяка - за участь у зйомках українському каноїсту, дворазовому олімпійському чемпіону Юрію Чебану", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні сьогодні вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС.