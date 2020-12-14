В Україні сьогодні вшановують ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС

“Саме у цей день в 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС. Прикладом мужності та героїзму були дії ліквідаторів, які працювали в зоні радіаційного забруднення. Ми пам’ятаємо Героїв, які віддали життя у боротьбі з радіаційним лихом. Світла та вічна їм пам’ять”, — сказав Чечоткін.

Він також подякував ліквідаторам, які продовжують працювати в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“Виявлені вами кращі людські й професійні якості, багаторічна та бездоганна служба і праця є зразком відданості обраній справі для нових поколінь рятувальників. Бажаю всім учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС міцного здоров’я, родинного благополуччя, щастя, мирного неба та добра”, — заявив голова ДСНС України.