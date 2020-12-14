В Украине сегодня чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине ежегодно 14 декабря чествуют подвиг ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом в своем обращении к ликвидаторам аварии отметил председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, передает УНН.
“Именно в этот день в 1986 году завершилось строительство защитного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Примером мужества и героизма были действия ликвидаторов, работавших в зоне радиационного загрязнения. Мы помним Героев, отдавших жизнь в борьбе с радиационным бедствием. Светлая и вечная им память”, — сказал Чечеткин.
Он также поблагодарил ликвидаторов, которые продолжают работать в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
“Проявленные вами лучшие человеческие и профессиональные качества, многолетняя и безупречная служба и труд являются образцом преданности избранному делу для новых поколений спасателей. Желаю всем участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба и добра”, — заявил председатель ГСЧС Украины.