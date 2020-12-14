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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 75449 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 99512 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 116140 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 151203 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 199262 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195141 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

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2 марта, 18:35 • 282665 просмотра

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В Украине сегодня чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

В Украине сегодня чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС

Киев  •  УНН

 • 37419 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине ежегодно 14 декабря чествуют подвиг ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом в своем обращении к ликвидаторам аварии отметил председатель ГСЧС Украины Николай Чечеткин, передает УНН.

“Именно в этот день в 1986 году завершилось строительство защитного саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС. Примером мужества и героизма были действия ликвидаторов, работавших в зоне радиационного загрязнения. Мы помним Героев, отдавших жизнь в борьбе с радиационным бедствием. Светлая и вечная им память”, — сказал Чечеткин.

Он также поблагодарил ликвидаторов, которые продолжают работать в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

“Проявленные вами лучшие человеческие и профессиональные качества, многолетняя и безупречная служба и труд являются образцом преданности избранному делу для новых поколений спасателей. Желаю всем участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, мирного неба и добра”, — заявил председатель ГСЧС Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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