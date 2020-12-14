"Место, где остановилось время": в Украине презентовали проморолик о туристическом Чернобыле
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Ко Дню чествования ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в Украине презентовали социальный видеоролик "Путешествуй Украиной. Чернобыль", который является масштабной промокампанией развития туризма в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Государственного агентства развития туризма Украины.
"14 декабря в Дня чествования участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС представляем третий социальный видеоролик "Путешествуй Украиной. Чернобыль". Чернобыльская зона отчуждения - это место, где остановилось время. Где стоит побывать каждому и подумать о смысле жизни. Чтобы потом увидеть, как возрождается природа на руинах, сделанной цивилизацией. Здесь вы можете побыть наедине с собой и миром, понять то, что обычно скрывается за серой обыденностью. Проект "Путешествуй Украиной" - первая масштабная промокампания, которая ориентирована на развитие внутреннего туризма в Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их цель - привлечь украинцев к путешествиям по стране, сделать это модным трендом.
"Здесь речь идет не только об отдыхе, но и о познании истории и культуры Украины. Проект реализуется на волонтерских началах с участием государства, местной власти, бизнеса и креативных индустрий. Спасибо ONUKA за песню "Місто" и внимание к этой теме. Отдельная благодарность - за участие в съемках украинскому каноисту, двукратному олимпийскому чемпиону Юрию Чебану", - указано в сообщении.
Напомним, в Украине сегодня чествуют ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.