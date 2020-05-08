В Україні працюють понад 600 волонтерів "Червоного Хреста"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. В усіх областях України загалом працює 618 волонтерів "Червоного Хреста", які наразі задіяні не лише у допомозі з наслідками пандемії коронавірусу, але й допомагали пожежникам у Чорнобильській зоні та на Житомирщині. Про це під час пресконференції повідомив заступник генерального директора Національного комітету Товариства "Червоного Хреста" України Максим Доценко, передає кореспондент УНН.
"Без волонтерів ми б не змогли зробити абсолютно нічого. Наразі по всім областям України долучились близько 618 волонтерів, які відпрацювали 20 тисяч волонтерогодин. Наші загони швидкого реагування, що були створені ще у 2013 році у період Майдану, зараз працюють по всій Україні. Проводимо доставку продуктів, гарячих обідів, психосоціальну допомогу надаємо", - розповів Доценко.
Він також зазначив, що волонтери ЧХ з ДСНС та Нацполіція беруть активну участь на КПП у скринінгу температурному водіїв та пасажирів.
"З початку карантину ми з волонтерами супроводжували 5 спецрейсів Укрзалізниці, що доставляли українських громадян. А коли почались пожежі, наші волонтери долучились і до допомоги рятувальникам. Придбали запчастини для техніки, обладнання, необхідне для гасіння пожеж, передавали шоломи, респіратори... І допомагали людям, які постраждали від пожеж на Житомирщині", - зазначили в організації.
Нагадаємо, що Червоний Хрест передав Україні 172 тис. засобів індивідуального захисту.