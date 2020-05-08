В Україні працюють понад 600 волонтерів "Червоного Хреста"

"Без волонтерів ми б не змогли зробити абсолютно нічого. Наразі по всім областям України долучились близько 618 волонтерів, які відпрацювали 20 тисяч волонтерогодин. Наші загони швидкого реагування, що були створені ще у 2013 році у період Майдану, зараз працюють по всій Україні. Проводимо доставку продуктів, гарячих обідів, психосоціальну допомогу надаємо", - розповів Доценко.

Він також зазначив, що волонтери ЧХ з ДСНС та Нацполіція беруть активну участь на КПП у скринінгу температурному водіїв та пасажирів.

"З початку карантину ми з волонтерами супроводжували 5 спецрейсів Укрзалізниці, що доставляли українських громадян. А коли почались пожежі, наші волонтери долучились і до допомоги рятувальникам. Придбали запчастини для техніки, обладнання, необхідне для гасіння пожеж, передавали шоломи, респіратори... І допомагали людям, які постраждали від пожеж на Житомирщині", - зазначили в організації.

Нагадаємо, що Червоний Хрест передав Україні 172 тис. засобів індивідуального захисту.