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Червоний Хрест передав Україні 172 тис. засобів індивідуального захисту

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. З початку поширення коронавірусу в Україні Товариство Червого Хреста передало для людей 172 тисячі засобів індивідуального захисту, а також доставило до 17 опорних лікарень обладнання на 4,5 млн грн. Про це у Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця під час пресконференції повідомив заступник генерального директора Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко, передає кореспондент УНН.

Червоний Хрест передав Україні 172 тис. засобів індивідуального захисту

“Ми передали за цей період (два місяці — ред.) 172 тисячі засобів індивідуального захисту, більше 2 тисяч літрів дезінфекторів та 16 тисяч засобів побутової хімії. Зараз на 17 опорних лікарень ми доставили обладнання на 4,5 млн грн і саме зараз у процесі закупівлі обладнання для 6 лікарень, на понад 8 млн грн”, — розповів Доценко.

Він зазначив, що сьогодні перша вантажівка завантажується 100 наборами побутової техніки, що буде надана ста лікарням в усіх регіонах України.

Також Червоний Хрест співпрацює з Центром громадського здоров’я та Міністерством охорони здоров’я і забезпечує інформаційні сесії для медпрацівників 124 опорних лікарень.

“За період двох місяців спільними зусиллями з МОЗ було створено 16 інформаційних відео. Також створили 850 тисяч друкованих матеріалів, які розійшлися з перших днів”, — зазначила генеральний директор ТЧХ України Лілія Білоус.

Раніше УНН писав, що МКЧХ констатував зростання військових дій на тлі загрози COVID-19 на сході України.

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