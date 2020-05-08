Червоний Хрест передав Україні 172 тис. засобів індивідуального захисту

“Ми передали за цей період (два місяці — ред.) 172 тисячі засобів індивідуального захисту, більше 2 тисяч літрів дезінфекторів та 16 тисяч засобів побутової хімії. Зараз на 17 опорних лікарень ми доставили обладнання на 4,5 млн грн і саме зараз у процесі закупівлі обладнання для 6 лікарень, на понад 8 млн грн”, — розповів Доценко.

Він зазначив, що сьогодні перша вантажівка завантажується 100 наборами побутової техніки, що буде надана ста лікарням в усіх регіонах України.

Також Червоний Хрест співпрацює з Центром громадського здоров’я та Міністерством охорони здоров’я і забезпечує інформаційні сесії для медпрацівників 124 опорних лікарень.

“За період двох місяців спільними зусиллями з МОЗ було створено 16 інформаційних відео. Також створили 850 тисяч друкованих матеріалів, які розійшлися з перших днів”, — зазначила генеральний директор ТЧХ України Лілія Білоус.

Раніше УНН писав, що МКЧХ констатував зростання військових дій на тлі загрози COVID-19 на сході України.



