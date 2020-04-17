МКЧХ констатував зростання військових дій на тлі загрози COVID-19 на сході України

“На відміну від скорочення військових дій і жертв серед цивільного населення, що спостерігалися в попередні роки, динаміка конфлікту в цьому році погіршилася, оскільки більше 20 мирних жителів були вбиті або поранені”, — завили в організації.

Відзначається, що незважаючи на зусилля МКЧХ щодо пом’якшення наслідків бойових дій та вплив заходів, необхідних для обмеження розповсюдження COVID-19, ізольованим громадам і окремим людям як і раніше складно впоратися з ситуацією.

“У районах, на які вплинув конфлікт, таких як Донбас на сході України, спалах COVID-19 додає реальні проблеми і без того важким обставинам, з якими стикаються цивільні особи. Для літніх жителів і, зокрема, для інвалідів, втрата сім’ї і фізичного соціального контакту означає посилення ізоляції, що чинить серйозний вплив на психічне здоров’я і можливу втрату прожитку, медичних і соціальних ресурсів”, - заявила глава делегації МКЧХ в Україні Флоренс Жіллет.

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Посилення бойових дій, яке МКЧХ спостерігав в останні кілька тижнів, також позначається на послугах та установах.

Так, у МКЧХ підкреслили, що під час пандемії COVID-19 чиста вода як ніколи важлива для повсякденного життя і гігієни. Водночас, система водопостачання Донбасу розташована поблизу лінії зіткнення.

Згідно з заявою МКЧХ, у цьому контексті всі сторони конфлікту повинні упевнитися в безпеці умов роботи людей, які обслуговують систему водопостачання.

Також наголошується, що Комітет недавно відправив медичне обладнання та фармацевтичні препарати з Женеви до Києва за підтримки уряду України для реагування на випадки захворювання COVID-19 на Донбасі.

Як повідомляв УНН, напередодні МКЧХ взяв участь в операції з одночасного звільнення і передачі затриманих на Донбасі, щоб підтвердити згоду затриманих осіб на передачу і переконатися в проведенні операції з дотриманням міжнародних гуманітарних стандартів.