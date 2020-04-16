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ЄС виділив Україні 13 млн євро на підтримку постраждалих на Донбасі

ЄС виділив Україні 13 млн євро на підтримку постраждалих на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Європейський Союз виділив Україні 13 мільйонів євро гуманітарної допомоги для підтримки постраждалого від конфлікту населення на сході країни, як і на боротьбу з пандемією коронавірусу. Про це йдеться в опублікованій у четвер заяві Єврокомісії, передає УНН.

"На тлі того, як починається вже сьомий рік конфлікту на сході України, Європейська комісія оголошує сьогодні про 13 мільйонів євро для підтримки найбільш вразливих людей, які постраждали від триваючих воєнних дій. У той же час фінансовані ЄС гуманітарні проекти також допоможуть боротися зі спалахом коронавірусу" , - вказали в ЄК.

Єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич з цього приводу сказав: "Європейський Союз повністю солідарний з людьми на сході України. Допомога ЄС допомагає вразливим людям, які виснажені шестирічним конфліктом, отримати базові послуги, такі як охорона здоров'я та водопостачання. Доступ до цих послуг ще більш важливий перед лицем спалаху коронавірусу. ЄС підтримує нужденних людей по обидві сторони лінії зіткнення".

При цьому в ЄК вказали, що "гуманітарні потреби на сході України продовжують зростати".

"Оголошене сьогодні фінансування допоможе відремонтувати будівлі, які постраждали в результаті конфлікту, такі як школи та медичні установи, і забезпечити основні потреби, такі як освіта і вода. Уся гуманітарна допомога ЄС прямує через агентства ООН, НУО та Міжнародний комітет Червоного Хреста. ЄС постійно закликає до надання безперешкодного доступу гуманітарним організаціям, які надають підтримку в районах, що не контролюються урядом", - додали в євроінституції.

Раніше ЄС вирішив надати Україні 4 млн євро на громадські ініціативи із протидії COVID-19.

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