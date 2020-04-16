ЕС выделил Украине 13 млн евро на поддержку пострадавших на Донбассе

"На фоне того, как начинается уже седьмой год конфликта на востоке Украине, Европейская комиссия объявляет сегодня о 13 миллионов евро для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий. В то же время финансируемые ЕС гуманитарные проекты также помогут бороться со вспышкой коронавируса", - указали в ЕК.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич по этому поводу сказал: "Европейский Союз полностью солидарен с людьми на востоке Украины. Помощь ЕС помогает уязвимым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, такие как здравоохранение и водоснабжение. Доступ к таким услугам еще более важен перед лицом вспышки коронавируса. ЕС поддерживает нуждающихся людей по обе стороны линии соприкосновения".

При этом в ЕК указали, что "гуманитарные потребности на востоке Украины продолжают расти".

"Объявленное сегодня финансирование поможет отремонтировать здания, пострадавшие в результате конфликта, такие как школы и медицинские учреждения, и обеспечить основные потребности, такие как образование и вода. Вся гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, НПО и Международный комитет Красного Креста. ЕС постоянно призывает к предоставлению беспрепятственного доступа гуманитарным организациям, оказывающих поддержку в районах, не контролируемых правительством", - добавили в евроинституции.

Ранее ЕС решил предоставить Украине 4 млн евро на общественные инициативы по противодействию COVID-19.