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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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ЕС выделил Украине 13 млн евро на поддержку пострадавших на Донбассе

ЕС выделил Украине 13 млн евро на поддержку пострадавших на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 17299 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Европейский Союз выделил Украине 13 млн евро гуманитарной помощи для поддержки пострадавшего от конфликта населения на востоке страны, как и на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении Еврокомиссии, передает УНН.

"На фоне того, как начинается уже седьмой год конфликта на востоке Украине, Европейская комиссия объявляет сегодня о 13 миллионов евро для поддержки наиболее уязвимых людей, пострадавших от продолжающихся военных действий. В то же время финансируемые ЕС гуманитарные проекты также помогут бороться со вспышкой коронавируса", - указали в ЕК.

Еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич по этому поводу сказал: "Европейский Союз полностью солидарен с людьми на востоке Украины. Помощь ЕС помогает уязвимым людям, которые истощены шестилетним конфликтом, получить базовые услуги, такие как здравоохранение и водоснабжение. Доступ к таким услугам еще более важен перед лицом вспышки коронавируса. ЕС поддерживает нуждающихся людей по обе стороны линии соприкосновения".

При этом в ЕК указали, что "гуманитарные потребности на востоке Украины продолжают расти".

"Объявленное сегодня финансирование поможет отремонтировать здания, пострадавшие в результате конфликта, такие как школы и медицинские учреждения, и обеспечить основные потребности, такие как образование и вода. Вся гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, НПО и Международный комитет Красного Креста. ЕС постоянно призывает к предоставлению беспрепятственного доступа гуманитарным организациям, оказывающих поддержку в районах, не контролируемых правительством", - добавили в евроинституции.

Ранее ЕС решил предоставить Украине 4 млн евро на общественные инициативы по противодействию COVID-19.

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