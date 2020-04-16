Комитет Красного Креста отчитался об обмене на Донбассе

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Сегодня Международный Комитет Красного Креста принял участие в операции по одновременному освобождению и передачи задержанных, чтобы подтвердить согласие задержанных лиц на передачу и убедиться в проведении операции с соблюдением международных гуманитарных стандартов. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте МККК, передает УНН.