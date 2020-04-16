Комітет Червоного Хреста відзвітував про обмін на Донбасі

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Сьогодні Міжнародний Комітет Червоного Хреста взяв участь в операції з одночасного звільнення та передачі затриманих, щоб підтвердити згоду затриманих осіб на передачу та переконатися в проведенні операції з дотриманням міжнародних гуманітарних стандартів. Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті МКЧХ, передає УНН.

“З початку конфлікту це вже четверта операція зі звільнення та передачі затриманих, в якій МКЧХ взяв участь у ролі нейтрального посередника. Сьогодні звільнено 38 осіб, 34 з них було передано; деякі знаходилися під вартою протягом шести років. Попередньо було підтверджено їхнє бажання бути переданими”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Комітеті, такі операції зі звільнення та передачі затриманих мають значну гуманітарну цінність, адже завдяки ним люди повертаються до своїх рідних по обидві сторони лінії зіткнення.

“У часи загрози нової коронавірусної хвороби потрібно було вжити відповідних запобіжних заходів. Однак операція завершилася без проблем, і незабаром звільнені затримані вирушать додому, щойно пройдуть всі необхідні профілактичні процедури, пов’язані зі спалахом COVID-19. Уже найближчим часом вони зможуть зустрітися зі своїми сім’ями, що ще важливіше в умовах нинішньої пандемії.

МКЧХ продовжить слідкувати за долею звільнених затриманих, а також за долею осіб, які досі тримаються під вартою у зв’язку з конфліктом”, — додали в МКЧХ.

Нагадаємо, сьогодні на сході України відбувся обмін утримуваними особами. В результаті вдалось звільнити та повернути 20 наших громадян.

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