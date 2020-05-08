Красный Крест передал Украине 172 тыс. средств индивидуальной защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала распространения коронавируса в Украине Общество Красного Креста передало для людей 172 тыс. средств индивидуальной защиты, а также доставило в 17 опорных больниц оборудования на 4,5 млн грн. Об этом в Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца во время пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко, передает корреспондент УНН.
"Мы передали за этот период (два месяца - ред.) 172 тысячи средств индивидуальной защиты, более 2 тысяч литров дезинфекторов и 16 тысяч средств бытовой химии. Сейчас на 17 опорных больниц мы доставили оборудования на 4,5 млн грн и именно сейчас в процессе закупки оборудование для 6 больниц, на более чем 8 млн грн", - рассказал Доценко.
Он отметил, что сегодня первый грузовик загружается 100 наборами бытовой техники, которая будет предоставлена ста больницам во всех регионах Украины.
Также Красный Крест сотрудничает с Центром общественного здоровья и Министерством здравоохранения и обеспечивает информационные сессии для медработников 124 опорных больниц.
"За период двух месяцев совместными усилиями с Минздравом было создано 16 информационных видео. Также создали 850 тысяч печатных материалов, которые разошлись с первых дней", - отметила генеральный директор ОКК Украины Лилия Белоус.
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