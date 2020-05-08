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Красный Крест передал Украине 172 тыс. средств индивидуальной защиты

Киев • УНН

 • 13178 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. С начала распространения коронавируса в Украине Общество Красного Креста передало для людей 172 тыс. средств индивидуальной защиты, а также доставило в 17 опорных больниц оборудования на 4,5 млн грн. Об этом в Международный день Красного Креста и Красного Полумесяца во время пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора Национального комитета Общества Красного Креста Украины Максим Доценко, передает корреспондент УНН.

Красный Крест передал Украине 172 тыс. средств индивидуальной защиты

"Мы передали за этот период (два месяца - ред.) 172 тысячи средств индивидуальной защиты, более 2 тысяч литров дезинфекторов и 16 тысяч средств бытовой химии. Сейчас на 17 опорных больниц мы доставили оборудования на 4,5 млн грн и именно сейчас в процессе закупки оборудование для 6 больниц, на более чем 8 млн грн", - рассказал Доценко.

Он отметил, что сегодня первый грузовик загружается 100 наборами бытовой техники, которая будет предоставлена ста больницам во всех регионах Украины.

Также Красный Крест сотрудничает с Центром общественного здоровья и Министерством здравоохранения и обеспечивает информационные сессии для медработников 124 опорных больниц.

"За период двух месяцев совместными усилиями с Минздравом было создано 16 информационных видео. Также создали 850 тысяч печатных материалов, которые разошлись с первых дней", - отметила генеральный директор ОКК Украины Лилия Белоус.

Ранее УНН писал, что МККК констатировал рост военных действий на фоне угрозы COVID-19 на востоке Украины.

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