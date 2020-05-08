Красный Крест передал Украине 172 тыс. средств индивидуальной защиты

"Мы передали за этот период (два месяца - ред.) 172 тысячи средств индивидуальной защиты, более 2 тысяч литров дезинфекторов и 16 тысяч средств бытовой химии. Сейчас на 17 опорных больниц мы доставили оборудования на 4,5 млн грн и именно сейчас в процессе закупки оборудование для 6 больниц, на более чем 8 млн грн", - рассказал Доценко.

Он отметил, что сегодня первый грузовик загружается 100 наборами бытовой техники, которая будет предоставлена ста больницам во всех регионах Украины.

Также Красный Крест сотрудничает с Центром общественного здоровья и Министерством здравоохранения и обеспечивает информационные сессии для медработников 124 опорных больниц.

"За период двух месяцев совместными усилиями с Минздравом было создано 16 информационных видео. Также создали 850 тысяч печатных материалов, которые разошлись с первых дней", - отметила генеральный директор ОКК Украины Лилия Белоус.

Ранее УНН писал, что МККК констатировал рост военных действий на фоне угрозы COVID-19 на востоке Украины.



