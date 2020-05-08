В Украине работают более 600 волонтеров "Красного Креста"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Во всех областях Украины в целом работают 618 волонтеров "Красного Креста", которые сейчас задействованы не только в помощи с последствиями пандемии коронавируса, но и помогали пожарным в Чернобыльской зоне и в Житомирской области. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель генерального директора Национального комитета Общества "Красного Креста" Украины Максим Доценко, передает корреспондент УНН.
"Без волонтеров мы бы не смогли бы сделать абсолютно ничего. Сейчас по всем областям Украины присоединились около 618 волонтеров, которые отработали 20 тыс. волонтерочасов. Наши отряды быстрого реагирования, которые были созданы еще в 2013 году в период Майдана, сейчас работают по всей Украине. Проводим доставку продуктов, горячих обедов, психосоциальную помощь предоставляем", - рассказал Доценко.
Он также отметил, что волонтеры КК с ГСЧС и Нацполиция активно участвуют на КПП в температурном скрининге водителей и пассажиров.
"С начала карантина мы с волонтерами сопровождали 5 спецрейсов Укрзализныци, доставлявшие украинских граждан. А когда начались пожары, наши волонтеры присоединились и к помощи спасателям. Приобрели запчасти для техники, оборудование, необходимое для тушения пожаров, передавали шлемы, респираторы... И помогали людям, пострадавшим от пожаров в Житомирской области", - отметили в организации.
Напомним, что Красный Крест передал Украине 172 тыс. средств индивидуальной защиты.