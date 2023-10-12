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В Україні працюють над підготовкою інфраструктури для F-16

В Україні працюють над підготовкою інфраструктури для F-16

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Україна працює над підготовкою інфраструктури для винищувачів F-16. Про це заявив у четвер речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Дещо було надумано про інфраструктуру, тому що були у нас F-16 і F-15 в Україні, і у 2012, і 2018 році. Якщо в нас бойові дії, ми не будемо робити інфраструктуру, як в мирний час, – нам треба, щоб це працювало. Щоб літак зміг сісти на злітно-посадкову смугу, щоб були укриття для нього тощо… Над цим працюють, домашнє завдання Україна своє робить», - розповів Ігнат.

Він зазначив, що не просто перенавчитися на західний винищувач з радянського, тому треба трішки часу.

«Навіть якщо це буде і весна, ну, скільки до тієї весни. Зрозуміло, що важко на фронті, але треба дочекатися, тому що літак західний нам дуже потрібний», - сказав Ігнат.

Доповнення

Раніше Ігнат розповідав, як аеродроми готують до F-16 та як ці літаки будуть захищати від ворожих атак.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен повідомляв, що, імовірно, Данія зможе передати Україні перший бойовий літак F-16 у першому кварталі 2024 року.

Українські Національні Новини

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