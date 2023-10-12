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В Украине работают над подготовкой инфраструктуры для F-16

В Украине работают над подготовкой инфраструктуры для F-16

Киев • УНН

 • 718328 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Украина работает над подготовкой инфраструктуры для истребителей F-16. Об этом заявил в четверг спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Кое-что было надумано об инфраструктуре, потому что были у нас F-16 и F-15 в Украине, и в 2012, и 2018 году. Если у нас боевые действия, мы не будем делать инфраструктуру, как в мирное время, – нам надо, чтобы это работало. Чтобы самолет смог сесть на взлетно-посадочную полосу, чтобы были укрытия для него и т.д.… Над этим работают, домашнее задание Украина свое делает», - рассказал Игнат.

Он отметил, что не просто переучиться на западный истребитель с советского, поэтому надо немного времени.

«Даже если это будет и весна, ну, сколько до той весны. Понятно, что тяжело на фронте, но надо дождаться, потому что самолет западный нам очень нужен», - сказал Игнат.

Дополнение

Ранее Игнат рассказывал, как аэродромы готовят к F-16 и как эти самолеты будут защищать от вражеских атак.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщал, что, вероятно, Дания сможет передать Украине первый боевой самолет F-16 в первом квартале 2024 года.

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