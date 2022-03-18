В Україні порушено понад 1,8 тис. справ через військові злочини рф під час війни

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"Під час брифінгу у Медіацентрі «Україна» Ukraine Media Center розповіла, що на сьогодні в Україні порушено 1833 кримінальні справи по фактам військових злочинів російської армії під час війни. Усі докази цих злочинів Україна передасть до міжнародних судів", - написала Денісова.

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Вона наголосила, що дії окупантів є геноцидом українського народу та війною не лише проти української держави, а й проти всієї цивілізації.

"Адже Росія відмовляється виконувати рішення Міжнародного суду ООН та в цілому дослухатись до міжнародних інституцій. На жаль, Захід наразі не усвідомлює загрози, яку несе РФ для всього світу", - зазначила Денісова.

Доповнення

Міжнародний суд ООН у середу, 16 березня, виніс попереднє рішення у справі "Україна проти Росії", ухваливши, що росія повинна негайно припинити військові дії в країні.

Згідно з попереднім рішенням суду, росія повинна забезпечити, щоб жодні військові формування чи нерегулярні збройні формування, які можуть діяти під її керівництвом або користуватися її підтримкою, а також будь-яка організація чи особа, які можуть перебувати під її контролем чи керівництвом, не робили дій, спрямованих на продовження зазначених військових операцій.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що відмовляючись виконувати рішення Міжнародного суду, росія має тоді відмовитися від усіх прав за Статутом ООН, насамперед права вето в Раді Безпеки ООН, а також імунітетів.