В Украине возбуждено более 1,8 тыс. дел за военные преступления рф во время войны

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"Во время брифинге в Медиацентре "Украина" Ukraine Media Center рассказала, что на сегодня в Украине возбуждено 1833 уголовные дела по фактам военных преступлений российской армии во время войны. Все доказательства этих преступлений Украина передаст в международные суды", - написала Денисова.

Детали

Она подчеркнула, что действия оккупантов является геноцидом украинского народа и войной не только против украинского государства, но и против всей цивилизации.

"Ведь Россия отказывается выполнять решение Международного суда ООН и в целом прислушиваться к международным институтам. К сожалению, Запад пока не осознает угрозы, которую несет РФ для всего мира", - отметила Денисова.

Дополнение

Международный суд ООН в среду, 16 марта, вынес предварительное решение по делу "Украина против России", постановив, что россия должна немедленно прекратить военные действия в стране.

Согласно предыдущему решению суда, россия должна обеспечить, чтобы никакие воинские формирования или нерегулярные вооруженные формирования, которые могут действовать под ее руководством или пользоваться ее поддержкой, а также любая организация или лицо, которые могут находиться под ее контролем или руководством, не совершали действий, направленных на продление указанных военных операций.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что отказываясь выполнять решение Международного суда, россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего права вето в Совете Безопасности ООН, а также иммунитетов.