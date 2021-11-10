В Україні понад 800 тис. доз вакцини від COVID-19 з терміном придатності до кінця листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. В Україні є понад 800 тис. доз вакцини AstraZeneca з терміном придатності до 30 листопада 2021 року. Про це журналісту УНН повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
Деталі
Повідомляється, що станом на 8 листопада 2021 року на національному, регіональних та місцевих складах було понад 10 млн доз вакцин.
Вакцини AstraZeneca - 826 477 доз з терміном придатності до 30 листопада 2021 року. Вакцини Moderna - 2 930 000 доз з терміном придатності до 31 березня 2022 року.
Вакцини Pfizer на національному, регіональних та місцевих складах - 4 922 041 доз, у тому числі з терміном придатності:
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- до 30.11.2021 – 361 доза
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- до 31.12.2021 - 6 103 дози
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- до 31.01.2022 - 45 729 доз
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- до 28.02.2022 - 536 562 дози
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- до 30.04.2022 - 1 403 286 доз
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Вакцини CoronaVac на національному, регіональних та місцевих складах - понад 4 млн доз вакцин:
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- до 15.06.2022 - 21 455 доз
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- до 30.06.2023 - 119 547 доз
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- до 31.07.2023 - 2 993 452 дози
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- до 09.08.2023 - 1 431 000 доз
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Доповнення
В Україні у понад 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca закінчився термін придатності 31 жовтня 2021 року.
Наразі не відомо, скільки з цих вакцин МОЗ все ж встигло використати до кінця жовтня. Але влада Львівської області повідомляла, що у близько 40 тис. доз вакцини AstraZeneca закінчився термін придатності до того, як їх встигли використати.
Додамо, що станом на кінець вересня в Україні було 1 799 000 доз вакцини AstraZeneca з теміном придатності до кінця листопада, тобто, МОЗ встигла використати близько половини з них.