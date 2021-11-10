В Украине более 800 тыс. доз вакцины от COVID-19 со сроком годности до конца ноября

Детали

Сообщается, что по состоянию на 8 ноября 2021 года на национальном, региональных и местных складах было более 10 млн доз вакцин.

Вакцины AstraZeneca - 826 477 доз со сроком годности до 30 ноября 2021 года. Вакцины Moderna - 2 930 000 доз со сроком годности до 31 марта 2022 года.

Вакцины Pfizer на национальном, региональных и местных складах - 4 922 041 доз, в том числе со сроком годности:



до 30.11.2021 - 361 доза



до 31.12.2021 - 6 103 дозы



до 31.01.2022 - 45 729 доз



до 28.02.2022 - 536 562 дозы



до 30.04.2022 - 1 403 286 доз



Вакцины CoronaVac на национальном, региональных и местных складах - более 4 млн доз вакцин:



до 15.06.2022- 21 455 доз



до 30.06.2023- 119 547 доз



до 31.07.2023- 2 993 452 дозы



до 09.08.2023- 1 431 000 доз



Дополнения

В Украине у более 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca истек срок годности 31 октября 2021 года.

Пока не известно, сколько из этих вакцин Минздрав все же успел использовать до конца октября. Но власти Львовской области сообщали, что у около 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca истек срок годности до того, как их успели использовать.

Добавим, что по состоянию на конец сентября в Украине было 1 799 000 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца ноября, то есть, Минздрав успел использовать около половины из них.