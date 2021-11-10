В Украине более 800 тыс. доз вакцины от COVID-19 со сроком годности до конца ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине есть более 800 тыс. доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до 30 ноября 2021 года. Об этом журналисту УНН сообщили в Министерстве здравоохранения.
Детали
Сообщается, что по состоянию на 8 ноября 2021 года на национальном, региональных и местных складах было более 10 млн доз вакцин.
Вакцины AstraZeneca - 826 477 доз со сроком годности до 30 ноября 2021 года. Вакцины Moderna - 2 930 000 доз со сроком годности до 31 марта 2022 года.
Вакцины Pfizer на национальном, региональных и местных складах - 4 922 041 доз, в том числе со сроком годности:
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- до 30.11.2021 - 361 доза
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- до 31.12.2021 - 6 103 дозы
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- до 31.01.2022 - 45 729 доз
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- до 28.02.2022 - 536 562 дозы
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- до 30.04.2022 - 1 403 286 доз
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Вакцины CoronaVac на национальном, региональных и местных складах - более 4 млн доз вакцин:
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- до 15.06.2022- 21 455 доз
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- до 30.06.2023- 119 547 доз
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- до 31.07.2023- 2 993 452 дозы
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- до 09.08.2023- 1 431 000 доз
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Дополнения
В Украине у более 1,7 млн доз вакцины AstraZeneca истек срок годности 31 октября 2021 года.
Пока не известно, сколько из этих вакцин Минздрав все же успел использовать до конца октября. Но власти Львовской области сообщали, что у около 40 тыс. доз вакцины AstraZeneca истек срок годности до того, как их успели использовать.
Добавим, что по состоянию на конец сентября в Украине было 1 799 000 доз вакцины AstraZeneca со сроком годности до конца ноября, то есть, Минздрав успел использовать около половины из них.