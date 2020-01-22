В Україні понад 400 дітей хворіють на туберкульоз
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. В Україні, за даними з січня по вересень 2019 року, кількість хворих на всі форми активного туберкульозу віком до 14 років становить понад 400 осіб. Про це УНН повідомили у Центрі медичної статистики МОЗ України у відповідь на запит.
Так, за 9 місяців 2019 року, на обліку в закладах охорони здоров’я перебуває 446 осіб віком від 0-14 років, хворих на всі форми активного туберкульозу.
Додамо, що за відповідний період на обліку в закладах охорони здоров’я перебуває 31 615 хворих на всі форми активного туберкульозу.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в країні в регіони почалися поставки препарату для лікування туберкульозу, стійкого до лікарських засобів.
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