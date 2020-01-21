Минулого року в Україні понад 15,5 тисяч осіб захворіли на туберкульоз
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. З січня по вересень 2019 року в Україні туберкульоз було вперше зареєстровано у понад 15,5 тисяч осіб. Про це УНН повідомили у Центрі медичної статистики МОЗ України у відповідь на запит.
Так, за 9 місяців 2019 року, у 15 562 осіб уперше в житті було зареєстровано туберкульоз. За відповідний період на обліку в закладах охорони здоров’я перебуває 31 615 хворих на всі форми активного туберкульозу.
Додамо, у 2018 році в Україні було зареєстровано 31 221 хворих на туберкульоз, 3 695 осіб померли від цієї хвороби.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в країні в регіони почалися поставки препарату для лікування туберкульозу, стійкого до лікарських засобів.