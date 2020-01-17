В Україні розпочалися поставки по регіонах препарату для лікування туберкульозу
Київ • УНН
КИЇВ. 17січня. УНН. В Україні в регіони почалися поставки препарату для лікування туберкульозу, стійкого до лікарських засобів. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу МОЗ.
“Розпочалися поставки в усі регіони країни високоефективного протитуберкульозного препарату Deltyba (деламанід), який критично важливий для комплексного лікування пацієнтів зі мають стійкість до протитуберкульозних препаратів”, — сказано у повідомленні.
Так, 9 cічня 2020 року перша частина з 1 617 курсів препарату надійшла в Україну.
Довідка: Деламанід — похідне нітро-дигідро-імідазо-оксазолу, що пригнічує синтез клітинної стінки мікобактерії туберкульозу та має високу активність проти внутрішньоклітинних мікобактерій туберкульозу в макрофагах, володіє стерилізучою та бактерицидною дією на мікобактерії туберкульозу.
Нагадаємо, у регіони розвезли найбільшу за останні роки партію препаратів для хворих на вірусний гепатит C, закуплених за державний кошт.