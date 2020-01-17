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В Украине начались поставки по регионам препарата для лечения туберкулеза

Киев • УНН

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КИЕВ. 17сичня. УНН. В Украине в регионы начались поставки препарата для лечения туберкулеза, устойчивого к лекарственным средствам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В Украине начались поставки по регионам препарата для лечения туберкулеза

“Начались поставки во все регионы страны высокоэффективного противотуберкулезного препарата Deltyba (деламанид), который критически важен для комплексного лечения пациентов с имеют устойчивость к противотуберкулезным препаратам”, — говорится в сообщении.

Так, 9 января 2020 года первая часть с 1617 курсов препарата поступила в Украину.

Справка: Деламанид — производное нитро-дигидро-имидазо-оксазола, что подавляет синтез клеточной стенки микобактерии туберкулеза и обладает высокой активностью против внутриклеточных микобактерий туберкулеза в макрофагах, обладает стерилизучою и бактерицидным действием на микобактерии туберкулеза.

Напомним, в регионы развезли крупнейшую за последние годы партию препаратов для больных вирусным гепатитом C, закупленных за государственные средства.

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