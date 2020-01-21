В прошлом году в Украине более 15,5 тысяч человек заболели туберкулезом

Так, за 9 месяцев 2019 года, в 15 562 человек впервые в жизни было зарегистрировано туберкулезом. За соответствующий период на учете в учреждениях здравоохранения находится 31 615 больных всеми формами активного туберкулеза.

Добавим, в 2018 году в Украине было зарегистрировано 31 221 больных туберкулезом, 3 695 человек умерли от этой болезни.

Напомним, по информации Минздрава, в стране в регионы начались поставки препарата для лечения туберкулеза, устойчивого к лекарственным средствам.