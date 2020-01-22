В Украине более 400 детей болеют туберкулезом

Так, за 9 месяцев 2019 года, на учете в учреждениях здравоохранения находится 446 человек в возрасте от 0-14 лет, больных всеми формами активного туберкулеза.

Добавим, что за соответствующий период на учете в учреждениях здравоохранения находится 31 615 больных всеми формами активного туберкулеза.

Напомним, по информации Минздрава, в стране в регионы начались поставки препарата для лечения туберкулеза, устойчивого к лекарственным средствам.



