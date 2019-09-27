В Україні понад 3,5 мільйонів осіб працюють неофіційно — Милованов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Україні 3,5 мільйони людей працевлаштовані неофіційно. Про це повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.
"3,5 мільйони людей працюють неофіційно",- повідомив Милованов.
Очільник Мінекономрозвитку сказав, що основний виклик, який стоїть перед економікою України, заключається в тому, щоб громадяни мали можливість працювати в Україні.
Милованов, зокрема, додав, що, реформа ринку землі допоможе стимулювати розвиток бізнесу.
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Нагадаємо, Милованов розповів у Раді, які реформи забезпечать економічне зростання.