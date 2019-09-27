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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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В Україні понад 3,5 мільйонів осіб працюють неофіційно — Милованов

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. В Україні 3,5 мільйони людей працевлаштовані неофіційно. Про це повідомив міністр економічного розвитку, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера", передає УНН.

В Україні понад 3,5 мільйонів осіб працюють неофіційно — Милованов

"3,5 мільйони людей працюють неофіційно",- повідомив Милованов. 

Очільник Мінекономрозвитку сказав, що основний виклик, який стоїть перед економікою України, заключається в тому, щоб громадяни мали можливість працювати в Україні.

Милованов, зокрема, додав, що, реформа ринку землі допоможе стимулювати розвиток бізнесу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Милованов: Україна втрачає мільярд грн в умовах тіньового ринку землі

Нагадаємо, Милованов розповів у Раді, які реформи забезпечать економічне зростання.

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