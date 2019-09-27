В Украине более 3,5 млн человек работают неофициально — Милованов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. В Украине 3,5 миллиона человек трудоустроены неофициально. Об этом сообщил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”, передает УНН.
"3,5 миллиона людей работают неофициально", - сообщил Милованов.
Глава Минэкономразвития сказал, что основной вызов, который стоит перед экономикой Украины, заключается в том, чтобы граждане имели возможность работать в Украине.
Милованов, в частности, отметил, что, реформа рынка земли поможет стимулировать развитие бизнеса.
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Напомним, Милованов рассказал в Раде, реформы обеспечат экономический рост.