В Украине более 3,5 млн человек работают неофициально — Милованов

"3,5 миллиона людей работают неофициально", - сообщил Милованов.

Глава Минэкономразвития сказал, что основной вызов, который стоит перед экономикой Украины, заключается в том, чтобы граждане имели возможность работать в Украине.

Милованов, в частности, отметил, что, реформа рынка земли поможет стимулировать развитие бизнеса.

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Напомним, Милованов рассказал в Раде, реформы обеспечат экономический рост.