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В Україні поменшало корів і свиней

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Протягом року в Україні спостерігалося скорочення поголів'я усіх видів сільськогосподарських тварин, крім свійської птиці. Про це повідомляє Держстатистики, звітуючи про господарства усіх категорій, передає УНН.

Станом на 1 лютого в Україні кількість корів та свиней скоротилася на 3,8% та 8,2% відповідно порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також за рік зменшилася кількість вівць та кіз — на 5%. Cеред усіх видів сільськогосподарських тварин лише показник свійської птиці показав приріст. Поголів’я птиці зросло на 2,5%.

Також повідомляється про скорочення сільськогосподарських підприємств, яки займаються вирощуванням корів (-3,4%), свиней (-6,4%) та кіз (-3,2%). Натомість на 4,7% зросла кількість с/г підприємств, які вирощують птицю.

Як повідомляв УНН, у 2018 році ринок м’яса птиці збереже позитивну динаміку. Очікується, що збільшення показників виробництва і експорту м’яса птиці цьогоріч зросте на 4,2% і 8% відповідно.

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