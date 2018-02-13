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В Украине стало меньше коров и свиней

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. В течение года в Украине наблюдалось сокращение поголовья всех видов сельскохозяйственных животных, кроме домашней птицы. Об этом сообщает Госстатистики, отчитываясь о хозяйства всех категорий, передает УНН.

По состоянию на 1 февраля в Украине количество коров и свиней сократилось на 3,8% и 8,2% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также за год уменьшилось количество овец и коз - на 5%. Среди всех видов сельскохозяйственных животных только показатель домашней птицы показал прирост. Поголовье птицы возросло на 2,5%.

Также сообщается о сокращении сельскохозяйственных предприятий, которые занимаются выращиванием коров (-3,4%), свиней (-6,4%) и коз (-3,2%). Зато на 4,7% выросло количество с/х предприятий, выращивающих птицу.

Как сообщал УНН, в 2018 году рынок мяса птицы сохранит положительную динамику. Ожидается, что увеличение показателей производства и экспорта мяса птицы в этом году вырастет на 4,2% и 8% соответственно.

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