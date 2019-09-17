В Україні подешевшали курятина та яловичина
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. З початку вересня в Україні подешевшали деякі види м’яса. Про це свідчать дані “Інфляційного барометра” станом на 17 вересня, передає УНН.
Ціни на курятину впали на 12,02%. Крім того, подешевшала яловичина — на 24,5%. Вартість свинини зросла в ціні на 5,4%.
Сьогодні курятина є найдоступнішим м’ясом для українців — 91,9 грн за кг. Кілограм свинини та яловичини обійдеться українцям у 114,9 грн та 119,9 грн відповідно.
Нагадаємо, вартість курятини в Україні нижча, ніж у країнах ЄС. Так, наприклад, курятина у Києві коштує на 17,7% дешевше, ніж у Варшаві, і удвічі дешевше, ніж у Берліні.
Сьогодні Україна є одним з головних постачальників м’яса птиці в ЄС, і готова нарощувати показники експорту далі .
30 липня в Міністерстві економічного розвитку повідомили про досягнення домовленості з ЄС про поступове збільшення квот для українських експортерів м’яса птиці з 20 тис. тонн до 70 тис. тонн.
Таке рішення пов‘язують з найбільшим виробником курятини в Україні, компанією “Миронівський хлібопродукт” Юрія Косюка, який, за даними міжнародної преси, здобув велику торговельну перемогу над Брюсселем, скориставшись правовою лазівкою в торговій угоді ЄС-Україна для значного збільшення експорту України.