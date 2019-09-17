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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 74370 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113364 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105156 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 111946 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120435 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148702 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 148988 просмотра

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Актуальное
В Украине подешевели курятина и говядина

В Украине подешевели курятина и говядина

Киев  •  УНН

 • 10745 просмотра

КИЕВ. 17 сентября. УНН. С начала сентября в Украине подешевели некоторые виды мяса. Об этом свидетельствуют данные “инфляционные барометра” по состоянию на 17 сентября, передает УНН.

Цены на курятину упали на 12,02%. Кроме того, подешевела говядина — на 24,5%. Стоимость свинины выросла в цене на 5,4%.

Сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев — 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины обойдется украинцам в 114,9 грн и 119,9 грн соответственно.

Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и вдвое дешевле, чем в Берлине.

Сегодня Украина является одним из главных поставщиков мяса птицы в ЕС, и готова наращивать показатели экспорта далее.

30 июля в Министерстве экономического развития сообщили о достижении договоренности с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн.

Такое решение связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине, компанией “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка, который, по данным международной прессы, получил крупную торговую победу над Брюсселем, воспользовавшись правовой лазейкой в торговой сделке ЕС-Украина для значительного увеличения экспорта Украины.

Украинские Национальные Новости

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