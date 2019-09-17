В Украине подешевели курятина и говядина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. С начала сентября в Украине подешевели некоторые виды мяса. Об этом свидетельствуют данные “инфляционные барометра” по состоянию на 17 сентября, передает УНН.
Цены на курятину упали на 12,02%. Кроме того, подешевела говядина — на 24,5%. Стоимость свинины выросла в цене на 5,4%.
Сегодня курятина является самым доступным мясом для украинцев — 91,9 грн за кг. Килограмм свинины и говядины обойдется украинцам в 114,9 грн и 119,9 грн соответственно.
Напомним, стоимость курятины в Украине ниже, чем в странах ЕС. Так, например, курятина в Киеве стоит на 17,7% дешевле, чем в Варшаве, и вдвое дешевле, чем в Берлине.
Сегодня Украина является одним из главных поставщиков мяса птицы в ЕС, и готова наращивать показатели экспорта далее.
30 июля в Министерстве экономического развития сообщили о достижении договоренности с ЕС о постепенном увеличении квот для украинских экспортеров мяса птицы с 20 тыс. тонн до 70 тыс. тонн.
Такое решение связывают с крупнейшим производителем курятины в Украине, компанией “Мироновский хлебопродукт” Юрия Косюка, который, по данным международной прессы, получил крупную торговую победу над Брюсселем, воспользовавшись правовой лазейкой в торговой сделке ЕС-Украина для значительного увеличения экспорта Украины.