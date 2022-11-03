В Україні почали фінансувати пенсії за листопад
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Пенсійний фонд України напередодні розпочав фінансування пенсій листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ПФУ.
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"2 листопада розпочато фінансування пенсій за листопад. На пенсійні виплати через АТ “Укрпошта” спрямовано 1,7 млрд грн", - повідомили у ПФУ.
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26 жовтня Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за жовтень завершено - на ці цілі спрямували 50,6 млрд грн.
Зокрема, за даними Мінреінтеграції, на звільнених від російських окупантів територіях України повністю виплатили пенсії за жовтень.
Попри відключення елетроенергії в країні Укрпошта не планує припиняти свою діяльність, зокрема, виплату пенсій.