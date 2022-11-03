В Україні почали фінансувати пенсії за листопад

Цитата

"2 листопада розпочато фінансування пенсій за листопад. На пенсійні виплати через АТ “Укрпошта” спрямовано 1,7 млрд грн", - повідомили у ПФУ.

Доповнення

26 жовтня Пенсійний фонд України прозвітував, що фінансування пенсій за жовтень завершено - на ці цілі спрямували 50,6 млрд грн.

Зокрема, за даними Мінреінтеграції, на звільнених від російських окупантів територіях України повністю виплатили пенсії за жовтень.

Попри відключення елетроенергії в країні Укрпошта не планує припиняти свою діяльність, зокрема, виплату пенсій.