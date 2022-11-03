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В Украине начали финансировать пенсии за ноябрь

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Пенсионный фонд Украины накануне приступил к финансированию пенсий ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Цитата

"2 ноября начато финансирование пенсий за ноябрь. На пенсионные выплаты через АО “Укрпочта” направлено 1,7 млрд грн", - сообщили в ПФУ.

Дополнение

26 октября Пенсионный фонд Украины отчитался, что финансирование пенсий за октябрь завершено – на эти цели направили 50,6 млрд грн.

В частности, по данным Минреинтеграции, на освобожденных от российских оккупантов территориях Украины полностью выплатили пенсии за октябрь.

Несмотря на отключение элетроэнергии в стране, Укрпочта не планирует прекращать свою деятельность, в частности, выплату пенсий.

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