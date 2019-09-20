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В Україні планують запровадити систему моніторингу витрат на будівництво доріг

В Україні планують запровадити систему моніторингу витрат на будівництво доріг

Київ • УНН

 • 11545 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. В Україні хочуть запровадити систему, яка б дозволила здійснювати моніторинг фінансових витрат при будівництві доріг. Про це сьогодні повідомив під час Open Data Forum генеральний директор Директорату цифрової інфраструктури на транспорті у Міністерстві інфраструктури України Фарід Сафаров, передає кореспондент УНН.

"Наступним кроком ми хочемо запровадити систему, яка б дозволяла моніторити фінансовий стан при будівництві доріг. Тобто всі акти, накладні щоденно мають виконавцями робіт заноситися в портал. Тоді ми будемо мати дуже ефективний інструмент не тільки для контролю Прем’єром, міністром і керівником Укравтодору, а і будь-яким громадянином", - сказав Сафаров.

За його словами, зараз у Міністрестві працюють над інтерактивною мапою автобусних маршрутів та над проектом "Прозора інфраструктура".

Нагадаємо, веб-портал “Прозора інфраструктура” дозволить відстежити дані про інфраструктурні проєкти: вартість, тендери.

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