В Украине планируют ввести систему мониторинга расходов на строительство дорог

"Следующим шагом мы хотим ввести систему, которая бы позволяла мониторить финансовое состояние при строительстве дорог. То есть все акты, накладные ежедневно должны исполнителями работ заноситься в портал. Тогда мы будем иметь очень эффективный инструмент не только для контроля Премьером, министром и руководителем Укравтодора, а и любым гражданином", - сказал Сафаров.

По его словам, сейчас в Министрестве работают над интерактивной картой автобусных маршрутов и над проектом "Прозрачная инфраструктура".

Напомним, веб-портал "Прозрачная инфраструктура" позволит отследить данные об инфраструктурных проектах: стоимости, тендерах.