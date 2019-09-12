В Україні запустять сайт з відкритими даними про інфраструктурні проекти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Веб-портал “Прозора інфраструктура” дозволить відстежити дані про інфраструктурні проєкти: вартість, тендери. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу щодо передачі Міністерству інфраструктури веб-порталу “Прозора інфраструктура”, передає кореспондент УНН.
“Сьогодні ми приймаємо цей важливий проект відкритих даних від всесвітньої ініціативи CoST, яка дозволить нам продемонструвати максимум відкритості стосовно тієї інформації, тих даних, які ми маємо. Як будували, хто будували, хто підрядники, чому саме вони вигравали, скільки тендерів вони вигравали, скільки коштує побудувати один кілометр дороги...Всі ці речі мають бути прозорими та відкритими”, — сказав Криклій.
За його словами, це сприятиме правильним управлінським рішенням.
“Коли ми скаржимося на діяльність або бездіяльність тих чи інших керівників — це все має фінансове та інформаційне підґрунтя. Ось власне така інформація дозволить нам з вами приймати правильні стратегічні, тактичні рішення та рухатися в правильному напрямку”, — розповів Криклій.
Нагадаємо, у Мінінфраструктури хочуть перетворити Україну на транспортний хаб.