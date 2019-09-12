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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 93785 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115674 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107405 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113954 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 121420 просмотра

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5 марта, 17:33 • 149048 просмотра

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В Украине запустят сайт с открытыми данными о инфраструктурные проекты

В Украине запустят сайт с открытыми данными о инфраструктурные проекты

Киев  •  УНН

 • 12440 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Веб-портал “Прозрачная инфраструктура” позволит отследить данные о инфраструктурных проектах: стоимость, тендеры. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга о передаче Министерству инфраструктуры веб-портала “Прозрачная инфраструктура”, передает корреспондент УНН.

“Сегодня мы принимаем этот важный проект открытых данных от всемирной инициативы CoST, которая позволит нам продемонстрировать максимум открытости по отношению к той информации, тех данных, которые мы имеем. Как строили, кто строили, кто подрядчики, почему они выигрывали, сколько тендеров они выигрывали, сколько стоит построить один километр дороги... Все эти вещи должны быть прозрачными и открытыми”, — сказал Криклий.

По его словам, это будет способствовать правильным управленческим решением.

“Когда мы жалуемся на деятельность или бездействие тех или иных руководителей — это все имеет финансовое и информационное основание. Вот собственно такая информация позволит нам с вами принимать правильные стратегические, тактические решения и двигаться в правильном направлении”, — рассказал Криклий.

Напомним, в Мининфраструктуры хотят превратить Украину на транспортное хаб.

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