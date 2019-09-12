В Украине запустят сайт с открытыми данными о инфраструктурные проекты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Веб-портал “Прозрачная инфраструктура” позволит отследить данные о инфраструктурных проектах: стоимость, тендеры. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий во время брифинга о передаче Министерству инфраструктуры веб-портала “Прозрачная инфраструктура”, передает корреспондент УНН.
“Сегодня мы принимаем этот важный проект открытых данных от всемирной инициативы CoST, которая позволит нам продемонстрировать максимум открытости по отношению к той информации, тех данных, которые мы имеем. Как строили, кто строили, кто подрядчики, почему они выигрывали, сколько тендеров они выигрывали, сколько стоит построить один километр дороги... Все эти вещи должны быть прозрачными и открытыми”, — сказал Криклий.
По его словам, это будет способствовать правильным управленческим решением.
“Когда мы жалуемся на деятельность или бездействие тех или иных руководителей — это все имеет финансовое и информационное основание. Вот собственно такая информация позволит нам с вами принимать правильные стратегические, тактические решения и двигаться в правильном направлении”, — рассказал Криклий.
Напомним, в Мининфраструктуры хотят превратить Украину на транспортное хаб.