У Мінінфраструктури хочуть перетворити Україну на транспортний хаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Міністерство інфраструктури планує реалізувати потенціал України, а саме перетворити країну на повноцінний транспортний хаб. Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Акцент (робимо – ред.) на інтеграції до Європейського Союзу. Нарешті маємо реалізувати той географічний потенціал, який є за Україною, а це, власне, перетворення України на повноцінний транспортний хаб. І все має їхати, і все має літати…Тому напрямки, які я озвучив, вони всі будуть працювати, тому що без цього не може розвиватися економіка", - сказав Криклій.
Нагадаємо, попердній міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що на ремонт усіх доріг в Україні необхідно 10 трильйонів гривень, а час їх ремонту становитиме 10 років.
До слова, раніше УНН показував, як виглядають українські дороги згори.