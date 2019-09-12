В Мининфраструктуры хотят превратить Украину в транспортный хаб

"Акцент (делаем - ред.) на интеграции в Европейский Союз. Наконец должны реализовать тот географический потенциал, который есть у Украины, а это, собственно, превращение Украины в полноценный транспортный хаб. И все должно ехать, и все должно летать... Поэтому направления, которые я озвучил, они все будут работать, потому что без этого не может развиваться экономика", - сказал Криклий.

Напомним, предыдущий министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что на ремонт всех дорог в Украине необходимо 10 триллионов гривен, а время их ремонта составит 10 лет.

К слову, ранее УНН показывал, как выглядят украинские дороги сверху.