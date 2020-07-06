В Україні планують створити стандарти виготовлення засобів негласного отримання інформації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. На базі Служби безпеки України створять та впровадять єдині стандарти розробки та виготовлення засобів негласного отримання інформації. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"Для впровадження єдиних технічних стандартів, гармонізованих з європейськими нормами щодо використання правоохоронними органами засобів негласного отримання інформації, у нашій країні створено технічний комітет стандартизації. Функції секретаріату технічного комітету покладено на Український науково-дослідний інститут спецтехніки та судових експертиз Служби безпеки України", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що створення технічного комітету передбачено наказом від 22.06.2020 № 129 Національного органу стандартизації – державного підприємства "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості".
"Представники комітету мають, зокрема, забезпечити єдиний підхід під час розробки та виготовленні спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, що також підвищить ефективність їх застосування під час проведення українськими правоохоронцями оперативно-розшукових та негласних слідчих дій", - зазначили у спецслужбі.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила незаконну діяльність організованої групи осіб, які сприяли роботі псевдооператорів мобільного зв’язку "Фенікс" і "Лугаком" з "Л/ДНР".